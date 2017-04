Advies voor Oranje-zoektocht: "Een uitstekende trainer"

De zoektocht naar een nieuwe Oranje-coach verloopt gestaag. Er worden meerdere kandidaten genoemd, ook buitenlanders, maar Valentijn Driessen zou 'gewoon' inzetten op een landgenoot als opvolger van Danny Blind.



In het FOX Sports-programma Natafelen gaf de journalist van De Telegraaf zijn visie op de kwestie. "Er lopen in Nederland genoeg trainers rond met de kwaliteiten om het Nederlands elftal te leiden, waaronder Henk ten Cate", zo opende hij.



Driessen geeft de KNVB ook nog een gratis tip mee. "Ik vind het onbegrijpelijk dat Fred Rutten nergens wordt genoemd. Misschien in combinatie met Ruud Gullit of iemand anders. Ik vind Fred Rutten gewoon een uitstekende trainer die al een keer eerder kandidaat is geweest."