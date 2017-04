Bosz lacht critici uit: "Gewoon helemaal niet waar"

Peter Bosz heeft lacherig gereageerd op de kritiek aan het adres van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. Na zijn fouten tegen Excelsior en Bulgarije (zijn Oranje-debuut) lag de jonge centrumverdediger ineens onder een vergrootglas, maar zijn trainer steunt hem volop.



"Veel mensen hebben een mening over Ajax, over spelers van Ajax. Zo ook over De Ligt, een relatief onbekende speler", laat Bosz weten bij Ajax TV. "Alle zogenaamde kenners wisten gelijk te vertellen wat hij wel en wat hij niet kan. Dan zit ik te lachen, want zij kennen die jongen helemaal niet. De dingen die ze zeggen zijn gewoon helemaal niet waar."



De Ligt (17) werd bij zijn Oranje-debuut al na een helft gewisseld in Sofia. "Het zou heel raar zijn als zo'n jongen er op basis van één helft niks meer van zou kunnen. Wat een onzin", foetert Bosz, die ook diens inspeelpass looft. "Als iemand dat heeft, is het De Ligt wel. Dat is een van zijn kwaliteiten.