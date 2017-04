'Real Madrid hakt eerste belangrijke knoop al door'

Een seizoen zonder hoofdprijs is bij Real Madrid eigenlijk per definitie een ramp. Coach Carlo Ancelotti merkte dat een jaar na de historische Champions League-zege, maar een soortgelijk lot hoeft Zinedine Zidane niet te vrezen volgens Marca.



Zidane leidde de Spaanse grootmacht vorig seizoen ook naar de eindzege in het miljoenenbal. Prolongatie is nog steeds haalbaar en dat terwijl ook het kampioenschap nog binnen handbereik is. Hoewel het doemscenario daarmee niet is afgewend, lijkt voorzitter Florentino Pérez het zeker te weten: 'Zizou' mag blijven.



De afgelopen tijd zou de Real-leiding hebben nagedacht over de trainerspositie. Pérez en zijn collega-bestuurders zouden tot de conclusie zijn gekomen dat Zidane de juiste man is op dit moment. De voorzitter zou de oud-middenvelder blind vertrouwen en daarbij heeft hij positieve signalen om zijn besluit op te baseren.



Verlenging tot 2018 lijkt dan ook een kwestie van tijd. Real zou zelfs een loopbaan à la Sir Alex Ferguson voor ogen hebben, maar stelt dat zo'n systeem in het hedendaagse voetbal eigenlijk niet meer mogelijk is.