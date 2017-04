Afrekening Bosz wacht: "Je moet kampioen worden"

Peter Bosz kan op dit moment zeer trots zijn op Ajax: het kampioenschap is nog haalbaar, de halve finale van de Europa League én het veldspel sprankelt. Toch kan het zomaar zijn dat de ploeg uiteindelijk met maximaal een plek in de voorrondes van de Champions League staat.



"Een beloning voor Bosz? Het is nog te vroeg voor een beloning", zo luidt de conclusie van analist en oud-Ajacied Kennneth Perez dan ook in Natafelen. "De tweede plek en de voorronde Champions League halen is geen prijs. Tenminste, je krijgt niets opgestuurd qua beker."



Perez weet bovendien dat een tweede plek allerminst zaligmakend is, ook al blijft het miljoenenbal haalbaar. "Ik weet niet hoe vaak dat is gebeurd, dat de nummer twee na voorrondes het hoofdtoernooi heeft gehaald. Volgens mij niet veel."



Martijn Krabbendam is als Feyenoord-watcher kritisch op Ajax. "Als je naar Ajax kijkt is het eigenlijk ongelooflijk dat ze achter op Feyenoord staan. Kijk naar hun mogelijkheden en talent in de selectie. Het kan best zo zijn dat Bosz na dit seizoen met lege handen staat. Als trainer van Ajax moet je kampioen worden."