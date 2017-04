Özil helpt kwakkelend Arsenal langs De Roon en consorten

Arsenal heeft nieuw gezichtsverlies voorkomen op maandagavond, al ging het niet van harte. Op bezoek bij degradatiekandidaat Middlesbrough werd een zwaarbevochten 1-2 zege behaald.



Oranje-international Marten de Roon verscheen in de basis bij Middlesbrough en bracht het Riverside Stadium tijdelijk in euforie. De middenvelder scoorde, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vlak voor rust scoorde Alexis Sánchez aan de andere kant van het veld wél middels een heerlijke vrije trap.



Vijf minuten na rust wist Álvaro Negredo de laagvlieger alsnog langszij te brengen. Middlesbrough nam het overwicht in handen en leek op jacht te gaan naar de winst, maar meerdere kansen werden niet benut. Özil kon daardoor in de 71ste minuut matchwinnaar worden door de bal van dichtbij alert binnen te schieten.



Arsenal komt dankzij deze uitoverwinning op 57 punten en dat levert een zesde plek op. De 'Gunners' hopen op een plek in de topvier, maar zelfs het winnen van de inhaalwedstrijd maakt de kans daarop klein. Immers: de huidige nummer vier Manchester City staat zeven punten los.



Voor Middlesbrough begint het perspectief steeds somberder te worden. In de resterende zes duels moet de ploeg van De Roon zes punten goed zien te maken om zich veilig te spelen.



Scoreverloop:

0-1 (42') Alexis Sánchez

1-1 (50') Álvaro Negredo

1-2 (71') Mesut Özil