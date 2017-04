'PSV werpt nieuw lijntje uit in Zuid-Amerika'

PSV dreigt deze zomer een aantal Zuid-Amerikaanse spelers kwijt te raken, maar op de achtergrond is de club alweer bezig om die lijntjes te benutten. Zo is er inmiddels een proefperiode aangeboden aan een talentvolle speler van zeventien jaar.



De Eindhovenaren zouden Jordan Rezabala hebben uitgenodigd om op proef mee te lopen. De linksbenige voetballer komt op dit moment nog uit voor Independiente del Valle. Hij kan uit de voeten als aanvallende middenvelder, maar ook een plek op de flanken is onderdeel van zijn pakket.



Het is nog onduidelijk wanneer de international van Ecuador onder achttien jaar meeloopt bij PSV. Vermoedelijk gaat hem om mei of juni, zo meldt de Ecuadoraanse voetbalwebsite Estadio.