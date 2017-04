Derksen kritisch op Ajacied: "Voor zo'n investering..."

Ajax heeft in Justin Kluivert en David Neres twee getalenteerde rechtsbuitens in huis. Jan Boskamp is vooral gecharmeerd van de zoon van Patrick Kluivert, waar de Braziliaan hem ondanks een aantal doelpunten nog niet kan bekoren.



"Wat je bij Kluivert hebt, is dat hij niet breed loopt, maar vooruit zijn acties maakt. Ik zie er niet veel meer die dat doen. Heel ouderwets", aldus Boskamp, die hem liever ziet spelen dan Bertrand Traoré. "Die solo's over de breedte daar heb je niet veel aan. Hij heeft dat veranderd."



Johan Derksen wijst naar Neres. "Hij heeft wel veel krediet, want op de vleugel was er een probleem en we waren heel benieuwd naar die jonge. De goaltjes die hij maakt zijn goals die hem in de schoot worden geworpen. Hij heeft nog geen echte goal gemaakt eigenlijk. Voor zo'n investering mag je bepaalde eisen stellen."



Neres werd in januari voor twaalf miljoen euro gekocht. Dat bedrag kan oplopen naar vijftien miljoen.