'Utrecht-verdediger mag na mededeling hopen op mooie stap'

De Graafschap hoopt Myenty Abena in de zomer alsnog toe te voegen aan de selectie. De centrale verdediger van FC Utrecht is in beeld om de eerstedivisionist te versterken, zo weet De Gelderlander.



In januari stond Abena ook al hoog op het verlanglijstje, maar op dat moment wilde de clubleiding niet voldoen aan het prijskaartje van de 1,91 meter lange verdediger. Deze zomer loopt zijn verbintenis echter af en onlangs ontving hij een formele ontslagbrief. Hij kan dan ook transfervrij om zich heen kijken.



Abena kwam dit seizoen tot dertig optredens namens Jong FC Utrecht in de Jupiler League, waarin hij tweemaal doel wist te treffen. Na zijn debuutseizoen in het betaald voetbal mag de 22-jarige Surinamer dus hopen op een mooie overgang.