'FC Groningen informeerde naar Nederlandse topspitsen'

FC Groningen won dit seizoen twee keer eenvoudig van PEC Zwolle, maar over het algemeen vallen de prestaties tegen en vooral het scorend vermogen is nogal eens een probleem. In januari zou de club daarom een zéér ambitieuze poging hebben gelanceerd.



De Groningers zouden tijdens de afgelopen transferperiode hebben geïnformeerd naar twee grote namen: Vincent Janssen (Tottenham Hotspur) en Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04). "Onder het mom: nooit geschoten, is altijd mis", zo laat algemeen directeur Hans Nijland weten aan RTV Noord.



In januari wilde Fulham voor zo'n 3,3 miljoen euro winkelen bij FC Groningen. Mimoun Mahi mocht vertrekken, mits de club een waardige opvolger kon strikken en daarbij werd een huurperiode van beide spitsen geopperd. Dat bleek echter onhaalbaar en dus hoorde ook de Londense club een resolute 'nee' aan.