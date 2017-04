'Barça-speler informeert naar Engelse bevindingen'

FC Barcelona-aanvaller Neymar heeft zich onlangs enthousiast uitgesproken over een mogelijke toekomst in de Premier League. Nog steeds doen er geruchten de ronde omtrent de Braziliaan, maar ook een teamgenoot zou voorzichtig aan Engeland denken.



Alba zou volgens Sky Sports meermaals bij teamgenoten van de nationale ploeg informeren naar hun bevindingen in Engeland. Het zou gaan om Pedro en Cesc Fabregas, die na een periode bij FC Barcelona allebei voor Chelsea spelen. Mogelijk is dat voor hun landgenoot ook een optie.



De linksback was jarenlang een vaste waarde bij Barça, maar heeft dit seizoen toch enig krediet ingeleverd onder Luis Enrique. Zijn toenemende belangstelling voor de Premier League zorgt dan ook voor geruchten omtrent een transfer. Het is nog onduidelijk of Alba die stap ook écht ambieert.