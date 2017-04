Ajax-icoon Litmanen reageert op mogelijke terugkeer

Jari Litmanen keerde dit weekeinde terug in de Amsterdam ArenA. Het Ajax-publiek was hem duidelijk niet vergeten getuige het klaterende applaus tegen sc Heerenveen (5-1), maar een permanente comeback van de Finse lieveling is voorlopig geen optie.



"Ik denk dat iedereen weet hoe ik over Ajax denk", zo opent de oud-voetballer van Ajax in gesprek met Ziggo Sport. "Op dit moment is het niet aan de orde. Misschien in de toekomst. Ik ben zelf nog niet gestopt. Ik speel regelmatig wedstrijden hier en daar. Ik ben zelfs een van de fitste spelers van mijn team."



Wel heeft Litmanen de tijd om te genieten van Ajax, zo ook zondagmiddag. "Nee, Davy Klaassen is niet de nieuwe Jari Litmanen, hij is de nieuwe Davy Klaassen. Nee, Justin (Kluivert, red.) lijkt niet op Patrick. Patrick was spits. Spits is wat anders dan de buitenkant."