Een fout van een doelman zorgt sowieso snel voor hoongelach, maar Chiel Kramer maakte het zondag wel erg bont. In het uitduel bij RKC Waalwijk (1-1) ging de goalie van Almere City op bizarre wijze in de fout.



Bij een 0-1 stand wist de doelman een gevaarlijke aanval onschadelijk te maken, maar keek vervolgens naar de geblesseerde Rob van Sonsbeek en vergat de bal op te rapen. Pieter Langedijk profiteerde dankbaar. "Ik moet die bal gewoon in mijn handen pakken", vertelt hij schuldbewust op de clubwebsite. "Dan is er niets aan de hand."



"Natuurlijk kan je op zo'n moment wel door de grond zakken, maar er waren nog zo'n tien minuten te spelen. Dan moet je door en er bij de eerstvolgende bal toch weer staan", aldus Kramer. Trainer Jack de Gier zag het wél aankomen. "We probeerden hem daar vanaf de bank nog op te attenderen, maar dat was al te laat."