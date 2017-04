"Iedereen is aan het zaniken op Feyenoord"

Willem van Hanegem ziet zijn grote liefde Feyenoord nog steeds als nieuwe kampioen van Nederland. Volgens 'De Kromme' is de belangrijkste hobbel overwonnen door FC Utrecht met 2-0 te verslaan.



"Ik dacht wel dat FC Utrecht de lastigste tegenstander voor Feyenoord zou zijn", oordeelde Van Hanegem in het Ziggo Sport-programma Peptalk. "Ik ben wel optimistisch. Ik word wel moe van al die mensen er om heen. Iedereen die je tegenkomt, iedereen die je belt of iedereen die op je Facebook zit, is aan het zaniken op Feyenoord. Dan denk ik: schiet nou op!"



Feyenoord gaat komende weekeinde op bezoek bij Vitesse. Daarna wacht de koploper ook nog confrontaties met Excelsior en Heracles Almelo. Daarbij moet de formatie van Giovanni van Bronckhorst aan de bak, want achtervolger Ajax heeft maar één punt minder.