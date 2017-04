Bosz: "Daar zijn we nu gelukkig al een tijdje vanaf"

Ajax-trainer Peter Bosz is trots op zijn team na de 5-1 overwinning op sc Heerenveen. Volgens de oefenmeester is er een uitstekende reactie tot stand gebracht na de vroeg opgelopen achterstand.



"Er is geen twijfel, maar je moet het altijd maar wel doen", laat Bosz weten aan Ajax TV. "In deze fase kunnen wij ons geen puntenverlies permitteren. Je moet het toch maar weer opbrengen. Je moet de knop kunnen omzetten om ook tegen Heerenveen vanaf het begin gas te geven. Ze hebben het uitstekend gedaan en toonden karakter."



Ajax haalde na een povere openingsfase een hoog niveau. "De vorm is goed, dat zien we al weken en misschien maanden. Alleen hebben we binnen wedstrijden vaak fases gehad, daar zijn we nu gelukkig al een tijdje vanaf. Het ziet er nu goed uit, de hele wedstrijd eigenlijk."



Na het uitvallen van Nick Viergever gaf Bosz nog speeltijd aan Deyovaisio Zeefuik, die op deze manier zijn debuut maakte. "We dachten dat we daar wat snelheid nodig hadden. Hij heeft het uitstekend gedaan."