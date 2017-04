Opvallend tafereel bij Feyenoord: 'Daaraan merk je titelstress'

Na de 2-0 zege op FC Utrecht nadert een feest op de Coolsingel voor Feyenoord. De kampioenskoorts neemt toe. En de kampioensstress dan? Opponent Willem Janssen merkte er afgelopen weekend bij de spelers nog weinig van.



Wat hem wél opviel, is dat bijvoorbeeld assistent-trainer Jan Wouters (normaliter erg rustig) tijdens het duel met Utrecht regelmatig wild uit de dug-out sprong en tekeer ging langs de lijn. "Op de bank zit wel spanning", lacht Janssen in gesprek met De Telegraaf. "Je merkt door dat gedoe op de bank bij Feyenoord dat de druk nu echt toeneemt."



Zelf kon Janssen met Utrecht niet verrassen in de Kuip. Toch is hij tevreden met het spel van zijn ploeg. "Het leek vooraf een beetje zo dat alle hoop in de competitie op ons was gevestigd, omdat wij de nummer vier van de Eredivisie zijn. Dat begrijp ik wel, maar iedereen weet toch ook dat Feyenoord in de eigen Kuip ontzettend sterk is? We hebben kansen gehad, maar in een topwedstrijd kan je niet zonder een beetje geluk", doelt de captain tot slot op een schot op de paal van Gyrano Kerk.



Feyenoord vindt hij, zo vertelt hij tot slot, een 'mooi team'. "Voetballend kan Feyenoord veel brengen. Lukt het niet, dan beschikt het elftal over een geweldige mentaliteit. Je moet eens kijken hoe El Ahmadi en Vilhena erop vliegen als wij de middenvelders inspelen. Dan komt er wat bovendrijven, hoor."





Als zelfs Jan Wouters gefrustreerd gaat schreeuwen langs de lijn weet je dat het nog niet in kannen en kruiken is voor Feyenoord. #feyutr — Auke Boerema (@ajboerema) 16 april 2017