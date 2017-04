Zonder Messi & Ronaldo hadden deze spelers nu een Gouden Bal

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo domineren al jaren het internationale voetbal. Als het gaat om de uitreiking van de beste speler van het seizoen, ofwel de Gouden Bal, verdelen de twee heren dan ook steeds de prijs.



Maar wat als we nu beide supersterren even wegcijferen, wie zou er dan een Gouden Bal in zijn kast hebben staan? De hegemonie van Messi & Ronaldo begon in 2008. In dat jaar zou Fernando Torres anders eindwinnaar zijn geweest. Hij was toen op het toppunt van zijn kunnen bij Liverpool. De daaropvolgende drie seizoenen strandde Xavi telkens na beide heren.



In 2012 was het dan weer ploeggenoot Andres Iniesta die er net naast greep. Vervolgens moest Franck Ribery de duimen leggen voor beide heren in 2013. Manuel Neuer was er dichtstbij in 2014. Ten slotte grepen ook Neymar en Griezmann al naast de oppertrofee. Verwacht wordt dat zij in de toekomst echter op het hoogste schavotje zullen staan.