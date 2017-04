Razende Vormer ruziet op veld met ploeggenoot

Club Brugge heeft na drie wedstrijden in de play-offs nog altijd niet gewonnen. Tegen Zulte Waregem moest het vrede nemen met een 2-2-gelijkspel en dat zorgde voor de nodige frustraties. Dat bleek vooral bij de 1-0, toen José Izquierdo en Ruud Vormer in de clinch gingen.



Slecht uitverdedigen van de Gouden Schoen-winnaar leidde een overtreding van oud-PSV'er Timmy Simons in, die een strafschop opleverde voor Zulte. Izquierdo werd daarvoor de huid vol gescholden door oud-Feyenoorder en Roda JC'er Vormer.



Dat pikte Izquierdo echter niet, waarop hij in het verweer ging. Enkele ploegmaats moesten hem tegenhouden.



"Wat er gebeurd is, houd ik in de kleedkamer, dat hoeven jullie van de pers allemaal niet te weten", vertelde Vormer na de match aan Proximus. "Dat is iets tussen José en mij, dat is nu alweer goed hoor. Het is al uitgepraat."