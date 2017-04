OFFICIEEL: Chelsea maakt vertrek boegbeeld uit selectie bekend

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu heeft Chelsea het nieuws bevestigd en wereldkundig gemaakt; na het seizoen nemen de Londenaren afscheid van boegbeeld en publiekslieveling John Terry.



De mandekker kan derhalve komende zomer op zoek naar een nieuwe club. Een uitdaging in China of het Midden-Oosten behoort tot de mogelijkheden voor Terry, die sinds zijn debuut in 1998 713 duels voor Chelsea speelde (66 goals).



Met de Blues won Terry onder meer de Champions League, vier Premier League titlels, de Europa League, vijf FA Cups en drie League Cups. Chelsea schrijft in een persbericht dankbaar te zijn voor het verleden met 'our captain, leader and legend'.





OFFICIAL: Chelsea have confirmed captain John Terry will leave at the end of the season after 22 years with the club. pic.twitter.com/Trkg97OLQY — Squawka News (@SquawkaNews) 17 april 2017