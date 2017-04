Feyenoord-steunpilaar denkt serieus aan transfer: 'Mooi moment'

Feyenoord stevent hard af richting het kampioenschap, maar ondertussen zal men zich op de achtergrond ook al buigen over een selectie die volgend jaar hetzelfde kan bereiken.



Het is immers goed mogelijk dat er enkele belangrijke spelers gaan vertrekken. Middenvelder Jens Toornstra bijvoorbeeld geeft toe dat hij een stap omhoog zeker niet uitsluit. "Het zou een heel mooi moment kunnen zijn voor mij. Maar dan moet wel alles kloppen", vertelt de 28-jarige goalgetter aan FC Afkicken.



Feyenoord wil echter juist graag zijn contract verlengen. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog helemaal niet mee bezig ben geweest. Ook niet met contractverlenging."



Want voor nu ligt de focus op de titel. Is er al sprake van 'kampioensstress' in Rotterdam? "Dat speelde vooral bij de pers. De sfeer bij ons was eigenlijk super relaxed de hele week. Heel ontspannen, heel veel gelachen. Ik heb eigenlijk geen druk gevoeld", claimt Toornstra tot slot.