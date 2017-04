Groninger enorm op dreef laatste weken: "Voel dat ik ga scoren"

FC Groningen lijkt de goede vorm de laatste weken wat meer te pakken te hebben, en dat komt onder meer door de opleving van flankspeler Bryan Linssen. In de laatste zes duels scoorde hij 8 duels, terwijl hij tot aan de winterstop tot maar één doelpunt kwam.



Afgelopen weekend scoorde hij twee goals, tijdens de 5-1 zege op PEC Zwolle. "Het is een heerlijk gevoel als je het veld op loopt en niet voelt dat je moet scoren, maar dat je gaat scoren", vertelt Linssen aan Voetbal.com.



Enkel Mimoun Mahi scoorde meer goals voor de FC; ook hij was twee maal trefzeker tegen PEC (14 in totaal). Maar voor Linssen is het vooral lekker dat Groningen vaker wint. "Twee doelpunten en een assist is lekker voor een spits. Het is lekker om ook een keer met overtuigende cijfers te winnen. Alles viel deze week goed en dat is ook wel eens fijn voor de ploeg."`