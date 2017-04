'Mourinho is gek op ster uit Madrid en wil toeslaan: 100 miljoen'

Manchester United zal in de zomer ongetwijfeld weer fors gaan investeren in nieuwe aankopen en de kans bestaat dat een Belgische ster een groot doelwit zal zijn. Dat melden Britse media.



José Mourinho zou Yannick Ferreira-Carrasco willen weghalen bij Atlético Madrid. De Portugese toptrainer van Manchester United is een fan van de speelstijl van de Rode Duivel en hij wil hem naar Old Trafford halen.



Het is voor Man Utd wel belangrijk dat ze een ticket voor de Champions League behalen, want anders dreigt de club het moeilijker te krijgen om topspelers aan te trekken. Carrasco werd eerder al gelinkt aan Bayern München en er werden al bedragen van 100 miljoen euro genoemd.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.