Ajax moet hoofd buigen: 'Moeten trots zijn om voor PSV te spelen'

Jong PSV kwam vandaag sterk terug van een 0-1 achterstand tegen rivaal Jong Ajax, in de beloftentopper. Uiteindelijk werd het via Pablo Rosario, Albert Gudmundsson en Leon Bergsma (eigen doelpunt) 3-1 op De Herdgang.



"We moeten trots zijn om voor PSV uit te komen", reageert de eerste doelpuntenmaker, middenvelder Rosario, in het Eindhovens Dagblad. "Dat hebben we geprobeerd vanaf de start te laten zien. Ik denk dat we het na de voorsprong ook goed onder controle hadden."



De andere goalgetter, aanvaller Gudmundsson, vult aan: "Het is mooi dat mijn situatie in Eindhoven nu verbeterd is. Ik train regelmatig mee bij het eerste elftal, al is het niet altijd. Als ik mijn kansen daar krijg, wil ik ze pakken. Vandaag wilde ik bepalend zijn en heb ik geprobeerd om hard te werken voor de ploeg."



Overigens staan de Amsterdammers op de ranglijst nog wel bóven PSV: Jong Ajax staat 2e met 67 punten, Jong PSV vijf punten daar onder op de vierde plek.





Eindstand Jong PSV - Jong Ajax: 3-1.



0-1 Cerny (12)

1-1 Rosario (24)

2-1 Gudmundsson (28)

3-1 Bergsma e.d. (61) pic.twitter.com/InqsGi1X6a — PSV (@PSV) 17 april 2017