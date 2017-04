Onder Henk de Jong heeft De Graafschap zich volledig herpakt in de Jupiler League. Toen hij werd aangesteld leek het een uitzichtloos seizoen te worden, inmiddels mogen de Achterhoekers hopen op een periodetitel (en dus play-offs om promotie). De race is met SC Cambuur.





Henk de Jong: "Het is wat Peter Bosz zegt. Als we drie keer winnen, komen we een heel eind. Let maar op." #gramvv pic.twitter.com/fA97paqP0F