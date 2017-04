Ajax-jeugd klopt Bayern en wint Future Cup voor vierde keer

Ajax onder zeventien jaar heeft maandagmiddag de Future Cup weten te winnen. In de finale van het eigen toernooi werden de leeftijdsgenoten van Bayern München in de finale verslagen: 0-2.



Ajax nam al vroeg in de wedstrijd de leiding via Giovanni de la Vega, die bij een lage voorzet aan de Duitse aandacht ontsnapte en raak wist te schieten. Nog voor rust wist Abdallah Aberkane de voorsprong te verdubbelen en dat bleek voldoende om het jeugdteam van Bayern op de knieën te dwingen.



Ajax onder zeventien jaar, dat in de halve finale al te sterk bleek voor Anderlecht (na strafschoppen), heeft het toernooi nu voor de vierde keer gewonnen. Dat lukte ook in 2010, 2012 en 2014. Vorig jaar wist de jeugdploeg van Arsenal aan het langste eind te trekken.





60. Afgelopen! #AjaxO17 kroont zich tot winnaar van de ABN AMRO #FutureCup 🎉 pic.twitter.com/uGiR3l1Arh — AFC Ajax (@AFCAjax) 17 april 2017