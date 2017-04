Spanning in De Kuip: "Gewoon bang dat het alsnog fout gaat"

mojorisin +12779 Rang: Utopisch

Aankomend weekend wordt het wel duidelijk lijkt me, als 1 van de clubs dan punten laat liggen.. PSV en in mindere mate Vitesse-uit zijn gewoon moeilijke wedstrijden..

Mochten ze beiden dezelfde punten halen wordt Excelsior uit voor Feyenoord geen makkie verwacht ik de week erna, waar Ajax GAE ontvangt wat gewoon een zekere overwinning wordt..

Al met al, spannend en leuke einde van deze competitie.. Verder ook voor de clubs die nog in aanmerking komen voor de play-offs en na-competitie..

Ik vermaak me prima..