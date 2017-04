'Ajax heeft enorme kans op plek in halve finales'

Volgens het statistiekenbureau Gracenote heeft Ajax 82 procent kans om de laatste vier in de Europa League te bereiken. In de heenwedstrijd tegen Schalke 04 is een uitstekende uitgangspositie neergezet: 2-0.



Ajax won afgelopen donderdag met twee doelpunten verschil en had zelfs nog veel ruimer kunnen winnen. Het statistiekenbureau deed onderzoek naar het perspectief en kwam dus uit op ruim tachtig procent. In vier van de vijf gevallen zou de ploeg van Peter Bosz dus doorstoten in de Europa League.



Ajax trof in het verleden vijftien keer een Duitse tegenstander in de knock-outfase van Europese toernooien. Dat resulteerde dertien keer in een volgende ronde, zoals drie keer in een kwartfinale. Voldoende reden om de return in Gelsenkirchen positief tegemoet te betreden dus.