Feyenoord snakt na het kampioenschap van 1999 naar een nieuwe landstitel en dit seizoen lijkt dan eindelijk te gaan lukken. Toch weet ook Jens Toornstra dat de laatste drie wedstrijden pittig worden.



De gunfactor is in ieder geval voor de huidige koploper. "Ik hoor en lees het vaak. Dat is alleen maar mooi voor ons, maar we winnen er natuurlijk niets mee", stelt de middenvelder in gesprek met Metro. "We weten gewoon dat we er nog niet zijn. We staan al het hele jaar bovenaan, maar we hebben nog niets."



Toornstra luistert graag naar mensen die een kampioenschap al eens hebben meegemaakt. "Want ik weet zelf niet hoe dat is. Als ik de verhalen van bijvoorbeeld Dirk Kuyt hoor, dan moet het iets heel moois zijn. Dan vind ik het leuk om zelf ook over na te denken. Maar we moeten wel eerst nog drie wedstrijden zijn te winnen."



De Feyenoorder weerspreekt dat de gunfactor op het veld aanwezig is, ook niet tegen FC Utrecht. "Ik heb in de wedstrijd geen seconde het idee gehad dat ze hun best niet deden, integendeel. Pas na afloop zeiden ze dat we het nu af moeten maken. En dat willen we dolgraag doen, niets liever dan dat."