Groningen-uitblinker bespreekt toekomst na mislukte deal

FC Groningen had Mimoun Mahi eind januari kunnen verkopen aan Fulham. Vanuit Londen zou een bod van circa 3,3 miljoen euro zijn neergelegd, maar op dat moment weigerde zijn broodheer in te stemmen met een vertrek.



Mahi weigerde nadien om zijn contract open te breken, al is de optie in zijn verbintenis wel gelicht. Toch zou er in de zomer zomaar nog iets kunnen gebeuren. "Ik sta nu op veertien goals en doe altijd mijn best", zo reageert de oud-Spartaan in gesprek met RTV Noord.



"Ik zie wel wat er in de zomer komt en gaat. Ik heb nu nog een contract van twee jaar bij FC Groningen. Hier focus ik mij nu op. Ik wil fit blijven en doelpunten maken", zo blijft Mahi professioneel na de 5-1 overwinning op PEC Zwolle.