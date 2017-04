'Deze twee PSV'ers kampen met een motivatieprobleem'

PSV verspeelde zaterdagavond weer eens dure punten door ADO Den Haag in de absolute slotfase alsnog langszij te komen. De Eindhovenaren oogden laks en ongemotiveerd. Kenneth Perez zet vraagtekens bij de motivatie van twee Zuid-Amerikanen in Eindhovense dienst.



"Guardado en Arias zijn goede spelers, maar als ze geen zin hebben zijn ze niet goed. Dat is ook zeker gebleken", stelt de Deense analist bij FOX Sports. "Guardado was de eerste twee seizoenen de sleutel, maar dit seizoen niet. Arias is wat mij betreft een heel goede rechtsback, bovendien international van Colombia."



"Het zijn gewoon goede spelers", vervolgt hij. "Alleen, als je je niet kunt motiveren, geen zin hebt en met je gedachten ergens anders zit, dan wordt het lastig. Ze kunnen allemaal voetballen."