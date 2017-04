Nederlandse spits gefileerd: "Dit is schaamteloos valsspelen"

De Nederlandse spits Alex Schalk van Ross County maakte zondag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Celtic een overduidelijke schwalbe, maar toch ging de bal op de stip. Vanaf elf meter bracht Liam Boyce de thuisclub op 2-2, wat ook de eindstand was.



"Ik heb al wat slechte beslissingen van scheidsrechters meegemaakt sinds ik hier ben, maar dit was wel het ergste", foetert Celtic-manager Brendan Rodgers bij Sky Sports. "Erik (Sviatchenko, red.) was niet eens in de buurt van het raken van Schalk. De scheidsrechter en zijn assistent stonden in uitstekende positie. Echt ongelooflijk dat ze hiervoor een penalty geven. Dit is schaamteloos valsspelen en echt een verschrikkelijke beslissing."



Ross County-manager Jim McIntyre snapt de woede van Rodgers wel. "Dit was geen penalty, ik kan de boosheid en teleurstelling bij Celtic volledig begrijpen", zegt hij over de actie van Schalk, die in Nederland uitkwam voor NAC Breda en Go Ahead Eagles.





shocker of a decision pic.twitter.com/3xH554UNPu — CelticGoals (@CelticGoals) 16 april 2017