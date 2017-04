'Juventus wil 80 miljoen euro op tafel leggen voor droomtransfer'

Juventus zag in de zomer van 2015 Andrea Pirlo de club verlaten. Sinds zijn vertrek haalde het al enkele middenvelders, maar niemand kon zijn leemte helemaal invullen.



Miralem Pjanic kan degelijke statistieken voorleggen, maar toch kan hij niet helemaal overtuigen. Juventus gaat komende zomer nog maar eens een poging wagen bij Marco Verratti. Hij staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de club.



Sportief directeur Fabio Paratici zat afgelopen weekend in Pescara aan tafel met Donato di Campli, de makelaar van de Italiaanse middenvelder. Die had tijdens Juventus-FC Barcelona al een gesprek met het bestuur van Juventus én FC Barcelona, want ook de Catalanen willen hem graag aantrekken. De Oude Dame zou 80 miljoen euro willen betalen aan PSG, waar de speler nog tot medio 2021 onder contract ligt.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.