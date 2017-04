Ajax-talent: 'Heb het hele land over me heen gekregen'

Ajax-verdediger Matthijs de Ligt had na zijn dramatisch verlopen debuut bij het Nederlands elftal een lastige week, maar is inmiddels weer helemaal terug.



"Natuurlijk was het even lastig. Ik heb geloof ik het hele land over me heen gekregen", vertelt De Ligt aan NUsport, die na zijn slippertje al in de rust werd gewisseld. Hij verdween vervolgens ook bij Ajax weer uit de basis.



"Leuk is anders maar ik heb er niet slecht door geslapen of nachtmerries gehad. Ik was liever anders begonnen. Maar nu moet ik er gewoon voor zorgen dat het de volgende keer beter gaat."



De Ligt maakte zondagmiddag tegen sc Heerenveen de 2-1, waarna Ajax niet meer in de problemen kwam. "Dat was wel een aardige spitsengoal", erkende De Ligt. "Vroeger in de jeugd speelde ik in de slotfase soms voorin als we nog iets moesten forceren. Nu dribbelde ik het strafschopgebied in en kreeg ik de bal aardig terug van Dolberg.''