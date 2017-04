Neymar krijgt wijze raad: "Dat is in mijn hoofd blijven zitten"

FC Barcelona ging dinsdagavond met 3-0 onderuit tegen Juventus en lijkt de halve finales van de Champions League daardoor te kunnen vergeten. Toch heeft Neymar de hoop nog niet opgegeven.



"Laatst vertelde mijn vader me wat en dat is in mijn hoofd blijven zitten. Hij zei dat we weliswaar een ander team treffen, maar dat Barcelona altijd hetzelfde zal blijven. En wij kunnen het flikken. We hebben het al eens gedaan en kunnen het nog een keer doen", vertelt Neymar aan Canal Esporte Interativo.



"Juventus is een geweldig team, een formatie die erg gestructureerd is. Dus het gaat lastig worden om het om te draaien. We moeten twee keer zoveel lopen", beseft Neymar. Barça krijgt Juventus woensdagavond op bezoek in Camp Nou.