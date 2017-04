Lof voor Ajax: 'Het was bijna historisch'

Ajax won donderdagavond met 2-0 van Schalke 04 en staat daardoor met één been in de halve finales van de Europa League. Een bijzonder knappe prestatie, vinden ook Wim Kieft en Youri Mulder.



"Ajax was grandioos", zegt Kieft bij Rondo op Ziggo Sport. "Ik zat echt te kijken, jezusmina. Ze zetten vol druk. Maar ook individueel was het goed: Amin Younes was goed, Bertrand Traoré geweldig."



Ook Mulder is lyrisch. "Wat ik nog het mooiste vond: Lasse Schöne doet niet mee en Peter Bosz zet daar gewoon Donny van de Beek neer. Het is een verantwoordelijkheid, maar hij deed het fantastisch." Ajax heeft Nederland weer op de kaart gezet. "Het was bijna een historische wedstrijd voor het Nederlandse voetbal", aldus Mulder.