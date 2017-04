Koeman steunt Everton-steunpilaar: "Ik deed ook stomme dingen"

Everton-middenvelder Ross Barkley kreeg een week geleden meerdere - niet uitgelokte, volgens zijn advocaat - klappen in een bar in Liverpool. Daardoor raakte de steunpilaar van de formatie van Ronald Koeman in opspraak, maar de Nederlandse manager neemt het nu voor zijn speler op.



"Dit soort dingen gebeuren in het leven en daar leer je van. Ik deed ook stomme dingen toen ik 19, 20 of 21 was", aldus Koeman in The Telegraph na de glansrol van zijn 23(!)-jarige middenvelder tegen Burnley (3-1 zege).



"Als je leert van fouten en gebeurtenissen is dat goed. Iedereen is menselijk en iedereen maakt dit soort situaties mee. Blijf ervan weg. Hij is een jongen uit de stad en die krijgen vaak meer kritiek dan andere spelers. Dat is soms lastig voor hem."