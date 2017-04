Petrovic: ADO willigde mijn eis niet in

Onder oefenmeester Zeljko Petrovic begon ADO Den Haag alleszins voortvarend aan de competitie, maar na een paar wedstrijden begonnen de Hagenaars al weer aan een verschrikkelijk slechte reeks. Dat kostte de kop aan de oefenmeester en sinds de komst van Alfons Groenendijk gaat het beter. Zeljkovic vindt dat alleen maar mooi.



Bij Studio Voetbal vertelt hij eerst over een eis die niet ingewilligd werd door ADO. "Ik zei: er moet een extra assistent-trainer bij, van buiten de club. De volgende dag kwam directeur Mattijs Manders naar me toe met de vraag of ik daar nog steeds achter stond. Ik zei ja en toen hij zei dat er geen assistent zou komen. Dus nam ik afscheid. Ik wilde Adrie Bogers als assistent."



Petrovic gaat verder: "Dit wat ze nu doen is een groot compliment waard. Ik heb geen rancune. Ik gun ze alles. Iedereen is terug. Mike Havenaar is zo belangrijk."