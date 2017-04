'Mascherano: zomertransfer naar deze club'

FC Barcelona gaat in de aankomende transferzomer hoogstwaarschijnlijk wel doorselecteren en vermoedelijk kost dat de kop aan een aantal spelers van de Catalanen. Jeremy Mathieu staat bijvoorbeeld op de nominatie om te vertrekken, maar ook de Argentijnse routinier Javier Mascherano zou het Camp Nou-stadion achter zich laten.



De Turkse krant Sözcü meldt dat de international van het Argentijnse nationale team en landgenoot van Lionel Messi volgend seizoen in de Turkse competitie zal spelen. Galatasaray is naar verluidt concreet in de markt voor de middenvelder, die naar aanleiding van Barça tegen Juventus in de Champions League nog veel kritiek kreeg van zijn manager Luis Enrique.



Vermoedelijk betaalt de werkgever van de Nederlandse middenvelder Wesley Sneijder ongeveer vijf miljoen euro voor Mascherano. De technisch manager van Cim Bom zou al in contact staan met de vertegenwoordigers van de mannetjesputter en de geluiden zijn volgens de bovenstaande bron alleszins positief. De Turken geloven dan ook heilig in een overstap, hoewel je Turkse transfergeruchten natuurlijk áltijd met een flinke korrel zout moet nemen.