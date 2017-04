'Van Dijk zet Nederlands transferrecord neer'

Centrumverdediger Virgil van Dijk is heel erg belangrijk voor zijn ploeg Southampton. Naar alle waarschijnlijkheid gaat hij in de aankomende transfer echter naar een absolute topclub. En de Engelse media weten dat de Oranje-international een Nederlands transferrecord neer gaat zetten ...



Vooral Liverpool is concreet geïnteresseerd in Van Dijk en bij Mirror stellen ze dat de Saints hun topverdediger nu ook daadwerkelijk willen verkopen. De oud-speler van FC Groningen zou op te halen zijn bij het St. Mary's Stadium voor een vast bedrag van zestig miljoen euro. Men verwacht dat een Premier League-topclub deze transfersom ook wel op tafel zal leggen voor Van Dijk en dat zou betekenen dat de stopper een Nederlands transferrecord neerzet.



Marc Overmars staat wat dat betreft momenteel nog op nummer één: hij ging van Arsenal naar FC Barcelona voor veertig miljoen euro. Hij wordt gevolgd door Arjen Robben, die Chelsea achter zich liet voor Real Madrid voor 36 miljoen euro. De top drie wordt gecompleteerd door Robin van Persie, die voor 30,5 miljoen euro van Arsenal naar Manchester United verkaste.