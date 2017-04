'Ontslag Cocu bij PSV kan verfrissend werken'

Het staat als een paal boven water dat PSV dit seizoen niet zo heel erg goed presenteert. En veel fans van de Eindhovenaren vinden het wel tijd voor een ontslag van hoofdtrainer Phillip Cocu. Journalist van het Eindhovens Dagblad Rik Elfrink denkt dat dit verfrissend kan werken ...



Hij stelt in het radioprogramma Sportlunch: "PSV moet na dit seizoen eens goed gaan nadenken of men met dezelfde technische staf verder wil. Het kan verfrissend werken als er iemand anders voor de groep staat. Bovendien zal de selectie er volgend seizoen waarschijnlijk heel anders uitzien."



Presentator Paul Post van Omroep Brabant is het hiermee eens. "Spelers zijn niet beter geworden, dragende spelers vielen door de mand en als team kon PSV niet meer boven zichzelf uitstijgen. Het sprankelde niet meer. Daar kun je een trainer op afrekenen."





Het uitvak van PSV is boos en wil dat Cocu weggaat. pic.twitter.com/nKDkM7GgYV — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 15, 2017