Larsson: spelen in de Amsterdam ArenA is mooi

De Eredivisie-club sc Heerenveen kwam weliswaar op voorsprong tegen Ajax, maar daarna ging het goed mis voor de Friezen, die met maar liefst 5-1 verloren. Vleugelspits Sam Larsson heeft echter ook genoten in onze hoofdstad, want hij geeft aan dat hij het mooi vindt om in de Amsterdam ArenA te spelen.



In gesprek met Goal zegt de Zweed eerst over de wedstrijd: "We begonnen goed, maar dan laat Ajax zien dat het een veel beter team is. Het is moeilijk om tegen een team te spelen, dat momenteel in een extreem goede vorm verkeert." Larsson gaf nog wel de assist op de 1-0. "Ons plan is om mij zo veel mogelijk in dat soort posities te krijgen. Zo willen we kansen creëren en dan is het altijd mooi als er een goal uit komt. We kregen daarna nog meer kansen, maar dan moet je ze wel afmaken. Het is lastig om weer terug in een wedstrijd te komen, waarin Ajax veel de bal heeft en hem ook weer snel afpakt."



De technicus geeft wel aan genoten te hebben. "Het is altijd mooi om voor veel supporters te spelen in stadions als de Amsterdam ArenA. Hopelijk speel ik in de toekomst elke week voor zo veel mensen."