'Megabod op Feyenoorder Jörgensen in de maak'

De Deense spits Nicolai Jörgensen is behoorlijk belangrijk voor zijn werkgever Feyenoord. Tegen FC Utrecht in de Rotterdamse Kuip kwam hij misschien niet tot scoren, maar zijn totaal staat inmiddels al weer op negentien doelpunten in 26 officiële duels. De vraag is nu of de international van Denemarken ook na de zomer nog bij Feyenoord speelt.



Volgens de Engelse media houdt het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman de goalgetter namelijk goed in de gaten. Sterker nog, de Zaandammer zou al meermaals het stadion van de Rotterdammers bezocht hebben om Jörgensen uit te lichten. Romelu Lukaku vertrekt mogelijk bij de Toffees voor ongelooflijk veel geld en de ploeg uit Liverpool dient dan natuurlijk één of meerdere vervangers aan te trekken.



Een aantal bronnen uit Engeland reppen zelfs over een mogelijke transferaanbieding van maar liefst 25 miljoen euro. Het is alleszins waarschijnlijk dat Feyenoord Jörgensen niet wil verkopen, maar het bovenstaande bod zou natuurlijk wel heel erg hoog zijn en vermoedelijk dient technisch manager Martin van Geel dan toch wel eventjes na te denken voordat hij een beslissing neemt.