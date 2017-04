'Real Madrid meldt zich bij Overmars voor Ajacied'

Centrumverdediger Matthijs de Ligt maakte werkelijk waar een verschrikkelijke avond door bij zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie. Bij Ajax doet de jonge stopper het veelal echter geweldig en dat betekent meteen dat hij in de picture staat bij een groot aantal Europese topclubs.



De Engelse media weten te melden dat de gehele Premier League-top De Ligt wel wil hebben: Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur en Liverpool zouden alle denken aan een aanbieding voor de verdediger. Het Duitse Borussia Dortmund, dat erom bekendstaat talenten snel een kans te geven, zou zelfs al contact op hebben genomen met directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax. En ook Real Madrid heeft zich naar verluidt al gemeld voor de Ajacied.



Wat wel zeker is, is dat Ajax een echt groeibriljantje in de gelederen heeft. Het is echter niet de verwachting dat de Amsterdammers De Ligt van de hand zullen doen. Ook het management van de voetballer zelf zou dit niet slim vinden. Zijn begeleider Barry Hulshoff vertelde eerder: "De meeste spelers maken elk jaar een stap voorwaarts, maar Matthijs maakt elk half jaar een stap. Maar we willen niet te veel zwaaien met de worst die er is. Real Madrid, Juventus? Allemaal nicht im frage. Hij moet zich eerst nog meer verbeteren."