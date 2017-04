Waar zet Ajacied Klaasen zijn loopbaan voort?

Davy Klaassen maakt dit seizoen wederom indruk in het tenue van Ajax. In Amsterdam zal men inmiddels ook beseffen dat de aanvoerder waarschijnlijk niet langer te behouden is, maar waar zet hij zijn loopbaan dan eventueel voort? SoccerNews.nl maakt een rondje langs de genoemde clubs.



Serie A

Het is een serieuze mogelijkheid dat Klaassen zijn loopbaan voortzet in de Italiaanse Serie A. Eén club komt voortdurend aan de orde: Napoli . De volksclub uit Napels zou al meermaals een poging hebben ondernomen om de middenvelder op te halen uit Amsterdam, maar vooralsnog werd alleen Arek Milik voor veel geld overgenomen van Ajax. Advies kan Klaassen desgewenst inwinnen bij de Poolse spits en Jonathan de Guzman.



SS Lazio is een andere kanshebber wat de Serie A betreft. De Romeinse club zou zelfs al in de startblokken staan om Ajax én Klaassen een aanbieding te doen. Voor advies heeft de Oranje-international de opties voor het uitkiezen. Ricardo Kishna bewandelde eerder dezelfde route, waar ook Wesley Hoedt en Stefan de Vrij hem voldoende kunnen vertellen over Lazio. Voor een stukje geschiedenis is een belletje naar Jaap Stam aan te raden.







Bundesliga

Mocht Klaassen toch nog een beetje in de buurt willen blijven wonen, dan is de Bundesliga een ideale optie. Over belangstelling uit die competitie heeft hij niet te klagen. De meest opvallende naam vanuit de wandelgangen is ongetwijfeld Eintracht Frankfurt , de oud-club van onder meer Luc Castaignos. Een leuke tussenstap wellicht, maar de kans is groot dat de Ajacied opteert voor een meer ambitieuze club.



In de Bundesliga zijn er ook ambitieuzere clubs met vermeende interesse, zoals Europa League-opponent Schalke 04 . Een belletje met Klaas-Jan Huntelaar kan de middenvelder een nog beter beeld opleveren van de volksclub uit Gelsenkirchen. Klaassen is ook voorzichtig gelinkt aan de aartsrivaal van de Königsblauen: Borussia Dortmund . Het is wel de vraag of BVB de vermeende interesse doorzet.







Bayer Leverkusen is niet zozeer genoemd in de wandelgangen, maar het Algemeen Dagblad bracht de club onlangs wel ter sprake door de speelwijze naast elkaar te leggen en zo de ideale club voor hem te vinden. Een kanttekening is wel dat Werkself sindsdien coach Roger Schmidt hebben ontslagen en juist door hem is het offensieve pressievoetbal ingevoerd.



Premier League

Ook de Engelse Premier League mag niet in dit overzicht ontbreken. Het spelen van de Merseyside-derby is bijvoorbeeld een mogelijkheid volgend seizoen, maar aan welke kant? Om te beginnen met Everton , dat dankzij manager Ronald Koeman op zijn spoor is gezet. Hij wil Klaassen dolgraag willen aantrekken, maar stadsgenoot Liverpool zou volgens het reeds aangehaalde AD-artikel ook uitstekend bij hem passen.







De oud-club van Koeman, Southampton , is eveneens al eens aangehaald. Misschien niet de meest aansprekende club, maar al verschillende spelers hebben vanuit de Eredivisie dezelfde stap gemaakt. Denk bijvoorbeeld eens aan Graziano Pellè, Dusan Tadic en Jordy Clasie. Virgil van Dijk maakte de overstap via een omweg (Celtic), maar ook hij bewijst dat The Saints een prima alternatief zijn.



Ligue 1

We sluiten af met een grootmacht uit een vierde topcompetitie: het Franse Paris Saint-Germain . Ook hier geldt dat het gaat om een suggestie in plaats van een concreet gerucht. In Parijs zitten ze misschien (nog) niet te wachten op Klaassen, maar wellicht kan technisch directeur Patrick Kluivert de andere beleidsbepalers overtuigen om toch een zomerse poging te wagen.