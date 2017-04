Perez laakt Ajacied: "Zie niet dat hij beter is"

Erik Bevaart +1303 Rang: Landskampioen

Perez is wat vroeg in z´n reactie. Na een paar wedstrijden is het moeilijk oordelen. Ibrahimovic was het eerste jaar ook niet zo geweldig.

Alles wat hij de afgelopen en komende wedstrijden biedt, is meegenomen. Volgend seizoen zal hij een basisspeler moeten zijn die het verschil maakt. Nu al blijkt dat hij over scorend vermogen beschikt en dat is welkom.