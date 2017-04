Olympique Marseille maakt geen fout tegen naaste achtervolger

Olympique Marseille heeft in de strijd om een Europa League-plek geen fout gemaakt tegen AS Saint Etienne. De huidige nummer zes van de Franse Ligue 1 won met liefst 4-0.



Florian Thauvin zou de grote man worden bij de thuisploeg. De oud-speler van onder meer Newcastle United maakte zowel de 1-0 als de 3-0 en bereidde de 2-0 van Bafetimbi Gomis voor. Daarmee besliste de aanvaller na iets minder dan een uur de wedstrijd in het voordeel van l'OM. De 4-0 van Dimitri Payet viel in blessuretijd.



Scoreverloop:

1-0 (22') Florian Thauvin

2-0 (31') Bafetimbi Gomis

3-0 (56') Florian Thauvin

4-0 (90+2') Dimitri Payet