'Drie clubs melden zich in strijd om Oranje-international'

Middlesbrough speelt sinds dit seizoen in de Premier League, maar aan dat avontuur lijkt snel een einde te komen. De ploeg staat met 24 punten uit 31 wedstrijden negentiende en de kans lijkt klein dat Boro zich nog kan handhaven. Dat betekent vaak dat een aantal spelers vertrekken en een van die spelers lijkt Marten de Roon te gaan worden.



Volgens de The Sunday People zouden namelijk liefst drie Engelse clubs interesse hebben in de Nederlander, die één interland op zijn naam heeft staan. Watford, Southampton en Bournemouth zijn volgens de hierboven genoemde boulevardkrant allen geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder.



De Roon speelde een groot deel van zijn opleiding bij Feyenoord. Uiteindelijk is hij via Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en Atalanta Bergamo in Engeland terechtgekomen. Daar heeft hij dit seizoen veel indruk gemaakt door onder meer drie goals te maken en acht kans te creëren. De vraagprijs zou rond de 14 miljoen euro liggen.

