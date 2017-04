Ajax-spil doet belofte: "Dan staan wij bovenaan"

Ajax is de enige ploeg die nog een reële kans heeft om Feyenoord in te halen en het landskampioenschap te veroveren. Middenvelder Lasse Schöne heeft er vertrouwen in dat dat ook werkelijk gaat gebeuren.



Eerst bespreekt de Deen de Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04. De Amsterdammers verdedigen in Gelsenkirchen een 2-0-voorsprong. "Zoals we nu spelen denk ik dat we gewoon twee keer gaan winnen. We hebben veel vertrouwen. In Gelsenkirchen gaan wij drie punten pakken", zo zegt Schöne tegenover Voetbal International.



Daarna bespreekt de ervaren Ajacied de titelkansen van Ajax. "Ik ben ervan overtuigd dat Feyenoord ergens nog een misstap gaat maken." Die misstap komt volgens hem volgende week, uit tegen Vitesse. "Volgende week zitten wij nog in de Europa League en dan staan wij bovenaan."