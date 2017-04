NEC'er vastberaden: "We moeten willen sterven voor de club"

De laatste weken worden de zorgen voor NEC Nijmegen steeds groter. Na een redelijke start van het seizoen staat de club nu voorlaatste en zal er nog flink gestreden moeten worden om de nacompetitie te ontlopen. De volgende wedstrijd, tegen Excelsior, wordt volgens doelman Joris Delle cruciaal.



"Die wedstrijd moeten we winnen. Als we verliezen, dan is de nacompetitie ons enige doel. We moeten alles vergeten van de laatste weken. We moeten denken aan ons leven. Eerst individueel. En dan als team. We moeten willen sterven voor de club", aldus de Fransman tegenover De Gelderlander.



Dit weekend verloren de Nijmegenaren opnieuw kansloos, met 3-0 tegen FC Twente. Delle analyseert wat zijn ploeg verkeerd heeft gedaan. "We hebben de goals makkelijk weggegeven. Het is niet zo dat Twente te goed was. Voor de winterstop wonnen we thuis nog met 3-2 van hen. Ik weet niet hoe dit kan. Misschien waren we bang. We weten dat we niet makkelijk scoren, maar kwamen veel te snel achter."