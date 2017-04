Chelsea-trainer schuldbewust: "Deze nederlaag is mijn schuld"

Chelsea verloor zondag verrassend met 2-0 van Manchester United. Daardoor is de voorsprong van de Blues geslonken tot vier punten, met nog zes wedstrijden te gaan. Chelsea-trainer Antonio Conte steekt de hand in eigen boezem en wijt de nederlaag geheel aan zichzelf.



"In dit geval is het heel eenvoudig. Deze nederlaag is mijn schuld", zo citeert De Telegraaf de Italiaan. "Ik was niet in staat de juiste concentratie, motivatie en drang om te winnen over te brengen op mijn spelers."



De oud-trainer van onder meer Juventus erkent dat de druk op zijn ploeg door de nederlaag groter wordt. Dat vindt hij echter geen geen probleem. "Dat is logisch als je voor de titel speelt. We zijn dit seizoen aan iets heel moois bezig en om die reden moeten we met groot enthousiasme de laatste zes duels ingaan."