Ajacied: Wij spelen goed, pakken punten, werken hard voor elkaar

Lasse Schöne is positief over de titelkansen van Ajax. De middenvelder won vandaag met de Amsterdammers met 5-1 van sc Heerenveen en ziet dat zijn ploeg de laatste weken veel goede wedstrijden speelt.



"Ik denk dat je zelfvertrouwen hoog is als je veel wint. En dat zorgt voor een soort flow. Maar we spelen goed, werken hard en pakken punten, dus laten we vooral zo door gaan. We gaan voor prijzen." Daarbij gaat hij ervan uit dat de Rotterdamse concurrent niet feilloos blijft. "Ik denk nog steeds dat Feyenoord punten gaat laten liggen."



De eerste 25 minuten had Ajax wel behoorlijk wat moeite met de Friese bezoekers. De Amsterdammers kwamen niet goed in hun spel. "Ja, dat deden ze erg goed. Ze speelden slim. Dat moesten we onder controle krijgen. Maar na twintig minuten herpakten we ons en gingen we gewoon door met de '5-seconden-regel'. Toen konden we weer agressief worden", concludeert Schöne.